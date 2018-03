Surge nova abordagem contra a esclerose múltipla O tratamento com uma droga imuno-supressora pode ajudar vítimas da esclerose múltipla, uma doença degenerativa incurável, disseram pesquisadores na segunda-feira. Em um pequeno estudo, eles demonstraram que doses elevadas de ciclofosfamida, uma droga genérica contra o câncer existente há cerca de meio século, reduziu o grau de incapacitação e as lesões cerebrais provocadas pelas doenças. Nove pacientes foram monitorados durante dois anos após receber o medicamento. Cinco deles não demonstraram sinais de atividade da doença, e outros quatro mostraram grande melhoria, segundo Douglas Kerr, da Universidade Johns Hopkins, da Baltimore. De acordo com ele, os pacientes chegaram a recuperar funções físicas que haviam sido perdidas devido à doença. Os atuais medicamentos tendem no máximo a desacelerar a evolução da esclerose múltipla, e sua administração precisa ser constante. Em artigo publicado na revista Archives of Neurology, Kerr disse que todos os outros tratamentos existentes ou em estudo estão voltados para manter a doença contida enquanto eles forem administrados. "Neste, quando se dá [a ciclofosfamida] uma só vez ela pode restaurar o sistema imunológico de volta a um estado natural, para que não esteja mais atacando o cérebro e a coluna. E acho que isso o torna bem diferente e bem animador", disse Kerr. Os nove pacientes envolvidos no estudo receberam grandes doses de ciclofosfamida intravenosa apenas durante quatro dias consecutivos, para "reinicializar" o sistema imunológico.