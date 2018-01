Surgem mais 33 corpos em Bagdá com sinais de violência Mais 33 cadáveres com sinais de violência foram achados nesta quinta-feira, 22, pela Polícia iraquiana em diferentes pontos de Bagdá, elevando para 94 o total nas últimas 72 horas. Segundo fontes policiais, os corpos jaziam no chão, amarrados, com os olhos vendados, marcas de bala na cabeça e sinais de tortura. As circunstâncias aparentemente ligam as suas mortes ao quadro de violência sectária que arrasa o país desde fevereiro de 2006. A descoberta de dezenas de mortos nos últimos dias parece indicar, segundo as fontes, que os esquadrões da morte retomaram as suas ações após um período de relativa calma, que tinha começado após o anúncio, em 14 de fevereiro, da aplicação de um novo plano de segurança na capital.