Surgem milícias de autodefesa armadas em Bagdá Milícias de "autodefesa" apareceram hoje nos bairros de Bagdá, na tentativa de frear os saqueadores na capital iraquiana, segundo informaram correspondentes internacionais. No bairro residencial de Al Mansur, homens armados, que controlavam uma barricada feita com pneus e pedras, abriram fogo contra um carro cheio de objetos saqueados. O carro começou a dar marcha à ré, enquanto outros motoristas, assustados, perdiam o controle de seus veículos. Habitantes de Bagdá armados com fuzis e pistolas se estabeleceram em diversos lugares da cidade para levantar barricadas que impedir o acesso a complexos residênciais. Grupos des homens armados montava barreiras nos cruzamentos ao cair da noite, enquanto na cidade se multiplicavam os incêndios em ministérios, departamentos administrativas, hotéis e comércios.