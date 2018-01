Suriname: corpos são resgatados Os corpos das dez vítimas, entre elas seis brasileiros, de um acidente com um bimotor ocorrido hoje no Suriname já chegaram à capital, Paramaribo, informam autoridades locais. Os seis brasileiros eram quatro mulheres e dois homens. A embaixada já teria sido notificada, e estaria trabalhando na identificação dos corpos. As outras quatro vítimas eram naturais do Suriname, incluindo o piloto. Os brasileiros eram sambistas que iriam animar o carnaval de Jakobkondre, onde trabalham muitos mineradores vindos do Brasil.