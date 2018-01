Surpresa no acidente na estrada: 300 quilos de maconha Policiais rodoviários tiveram uma surpresa quando atendiam a um acidente ocorrido hoje no quilômetro 49 da Rodovia Raposo Tavares, próximo de São Roque. No meio da carga de madeira de um caminhão tombado havia 300 quilos de maconha prensada. O motorista Sérgio Roberto Ramos, que ficou ferido e estava sendo levado para um hospital de São Roque, recebeu voz de prisão. O caminhão tombou ao fazer uma curva. A madeira, serrada, espalhou-se no acostamento. Os pacotes da droga estavam envolvidos com fita plástica. A Polícia Federal, que recolheu a maconha, acredita que a carga procedia do Paraguai. Depois de medicado, o motorista foi levado para a Delegacia da PF em Sorocaba.