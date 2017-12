Surpresa: pobreza aumenta na África A taxa de extrema pobreza (determinada por pessoas que vivem com menos de US$ 1 por dia) da Ásia declinou nos últimos 25 anos, mas, ao contrário, aumentou nos países mais pobres da África para índices de até 65% da população, informa um estudo da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, por sua sigla em inglês). De acordo com o estudo, que foi apresentado nesta terça-feira pelo secretário-geral da conferência, o brasileiro Rubens Ricúpero, os países asiáticos conseguiram melhorar a vida de muitos de seus cidadãos graças ao crescimento econômico, ao mesmo tempo em que os mais pobres da África caíram "na armadilha internacional da pobreza". O Estudo Sobre os Países Menos Desenvolvidos, de 285 páginas, é o maior já realizado sobre a pobreza nas 49 nações consideradas como as de menores recursos do mundo, afirmou Ricúpero. "O número de pessoas que vivem com menos de US$ 1 por dia nesses países duplicou nos últimos 30 anos para chegar a 307 milhões", afirmou o brasileiro. "As conclusões são extremamente alarmantes." Para realizar a pesquisa, a UNCTAD examinou a pobreza nos países de menores recursos e ajustou os preços ao poder aquisitivo do dólar em 1985. Nos países africanos, 55,8% viviam abaixo do nível da década de 1960. A porcentagem cresceu para 64,9%, no período de 1995 a 1999. Na Ásia, pelo contrário, a porcentagem declinou de 33,5%, no período de 1965 a 1969, para 23%, no final da década de 1990. De acordo com a UNCTAD, o Congo é o país mais pobre do mundo, com 90% de sua população vivendo abaixo do nível de pobreza. Na Ásia, este posto cabe a Mianmar, antes conhecido como Birmânia, com 53,3% considerados pobres. O único país da América Latina entre os 49 estudados foi o Haiti, onde 39,2% da população vive com menos de US$ 1 dólar por ano, segundo a UNCTAD.