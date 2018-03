Surto de caxumba preocupa autoridades de saúde dos EUA Um aumento repentino dos casos de parotidite (caxumba) no centro dos EUA causou preocupação nas autoridades de saúde do país, que acreditam que muitos dos infectados contraíram o vírus em aviões comerciais. Um comunicado dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) informou hoje que o centro do surto parece ser o estado de Iowa, onde foi registrado um aumento dos casos desde dezembro do ano passado. O surto, que já provocou mais de 600 casos em Iowa, acabou se espalhando e foram registrados outras incidências nos estados vizinhos de Illinois, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska e Wisconsin, disse o comunicado dos CDC. A parotidite é uma infecção causada por um vírus que ataca as glândulas salivares e que provoca febre e dores de cabeça, assim como inchaço nas glândulas maxilares das pessoas afetadas. Nos casos mais graves, pode levar a complicações graves como meningite e inflamação dos testículos, dos ovários e do pâncreas, assim como surdez permanente. O vírus é transmitido pelo ar através das partículas expelidas pela tosse ou pelo espirro de pessoas infectadas.