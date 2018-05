Surto de cólera depois de enchentes mata 49 pessoas no Sudão Um surto de cólera no leste do Sudão, que se propagou devido a devastadoras enchentes na região, matou 49 pessoas e afetou outras 710, disse na terça-feira uma autoridade da Organização Mundial de Saúde (OMS). No ano passado, um surto de cólera no Sudão matou 700 pessoas e contaminou outras 25 mil. Foi a primeira vez em muitos anos que a doença foi constatada no maior país da África. O oficial da OMS Mohamed Abder Rab disse que todos os recentes casos apareceram no Estado de Gedaref, no leste do país, e na cidade de Kassala, sendo que o primeiro foi notificado em 19 de abril. "A situação em Gedaref ainda não está sob controle... As enchentes estão espalhando a doença", disse Rab à Reuters antes de viajar ao leste para verificar as condições na região atingida pela pior enchente na história recente do Sudão. "As latrinas estão inundadas...casas estão destruídas. As pessoas estão vivendo nas periferias. Elas não têm água potável ou latrinas e a higiene está comprometida", acrescentou. (Por Abigail Hauslohner)