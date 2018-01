Surto de cólera já matou 236 pessoas na África do Sul Uma mulher morreu em decorrência de cólera no nordeste da África do Sul nesta sexta-feira, elevando para 236 o número de pessoas mortas por causa da doença desde agosto de 2000, informaram autoridades ligadas ao setor de saúde. Desde o início do surto, 110.304 casos de cólera já foram registrados. As chuvas de verão causaram aumento no número de casos. Cerca de 20 milhões de sul-africanos carecem de acesso a água tratada, e 8 milhões não dispõem de água potável.