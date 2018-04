Surto de cólera no Haiti está sob controle, diz ministra A epidemia de cólera no Haiti, que já causou a morte de mais de 200 pessoas, está aparentemente sob controle, disse neste domingo a ministra da Saúde haitiana, Marie Michele Rey, durante uma reunião de representantes de países de língua francesa, na Suíça. Segundo Rey, o surto da doença "está limitado a um perímetro bem definido" na região norte do departamento de Artibonite e à parte do planalto central do país.