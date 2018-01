Surto de Ebola faz 24ª vítima na África Um surto do letal vírus Ebola fez mais uma vítima no centro da África, elevando a 24 o número de mortos, informou hoje a Organização Mundial de Saúde (OMS). A morte mais recente foi registrada na República do Congo, onde já morreram sete pessoas até agora, revelou a OMS. No vizinho Gabão, a doença já deixou 17 mortos. Ao todo, de acordo com a OMS, 33 casos foram confirmados - incluídos os que resultaram em óbito. São 20 casos no Gabão e 13 em vilarejos da República do Congo próximos à fronteira entre os dois países.