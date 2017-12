Surto de ebola mata sete no Sudão A Organização Mundial de Saúde (OMS) informou nesta sexta-feira que o número de mortos em decorrência de um surto de ebola no sul do Sudão permaneceu em sete ao longo desta semana. O número de pessoas infectadas aumentou de 21 para 23 na segunda-feira, prosseguiu a entidade. O surto, detectado em 10 de maio, foi causado por uma cepa conhecida do vírus, prosseguiu a OMS. Um grupo de professores da região foi recrutado para disseminar informações sobre a doença e explicar as medidas preventivas que podem ser adotadas. Materiais de educação foram distribuídos em escolas e centros comunitários da região.