Surto de febre no Gabão pode ser de Ebola A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse hoje que o surto de febre no Gabão pode ser atribuído, de acordo com todos os indícios, ao vírus mortífero do Ebola. O porta-voz da OMS, Gregory Hartl, declarou aos jornalistas que "no que vimos, há semelhanças com os sintomas do Ebola". "Estamos trabalhando para levar amostras aos laboratórios e poder confirmá-lo", acrescentou. Hartl disse que o surto na nação da costa ocidental africana parece já ter provocado a morte de 17 pessoas, entre elas a de um funcionário da Saúde. O fato de que o surto tenha surgido em uma área muito isolada e de difícil acesso torna a investigação mais difícil. "Precisamos ser cuidadosos: muitas febres hemorrágicas são muito similares, por isso não pudemos confirmar ainda se se trata do Ebola", disse o porta-voz em Genebra. Segundo Hartl, uma equipe de funcionários do ministério da Saúde do Gabão e da OMS está se dirigindo à região afetada. Ele também mencionou informes não-confirmados sobre um possível surto no Congo - país próximo, mas que não faz fronteira com o Gabão. O Ebola se transmite através de fluidos corporais como muco, saliva ou sangue, não pelo ar. O período de incubação é de 10 dias, após os quais aparecem sintomas muitos semelhantes aos da gripe. Mas o vírus provoca graves hemorragias internas, vômitos e diarréia. Embora não exista cura para a doença, os pacientes que são tratados em etapas iniciais contra a desidratação têm chance de se salvar. Houve três surtos de Ebola no Gabão nos anos 90. Em 1997 o vírus matou 10 pessoas. O mais recente surto ocorreu em 2.000 em Uganda, onde pelo menos 170 pessoas morreram.