Surto de gripe aviária na Índia foi causado por variedade nociva a humanos, diz OIE

Entretanto, a entidade disse não estar preocupada com a situação, porque a Índia já enfrentou surtos do vírus antes. Nenhum caso com humanos é relatado pelo menos desde 2003.

A Índia encontrou milhares de patos mortos e infectados por um vírus da gripe aviária altamente contagioso no Estado de Kerala, no sul do país, o que levou as autoridades a isolar mais de 200 mil aves.

Em um relatório entregue à OIE, o Ministério da Agricultura indiano declarou que as aves domésticas morreram em decorrência de uma variedade da cepa H5 do vírus, mas não a especificou. Um relatório de acompanhamento publicado no site da OIE mostrou que o ministério agora a identificou como H5N1.

A cepa H5N1 pode ser fatal para os humanos e já causou a morte de quase 400 pessoas e centenas de milhões de aves domésticas quando se espalhou da Ásia para a Europa e a África em 2005 e 2006.

Desde 2006, a Índia abateu 6,4 milhões de aves por causa da gripe aviária, afirmou o diretor-geral da OIE, Bernard Vallat, à Reuters nesta semana. Os surtos mais recentes não foram caso de preocupação, disse.

A Alemanha, a Holanda e a Grã-Bretanha foram atingidas pela H5N8, outra cepa da gripe aviária altamente patogênica que devastou bandos na Ásia, sobretudo na Coreia do Sul, no início deste ano, mas nunca foi detectada em humanos.

(Reportagem de Sybille de La Hamaide)