Surto de hepatite A causa quarta morte nos EUA Uma quarta pessoa morreu nos Estados Unidos em conseqüência de um surto de hepatite A registrado no ano passado entre clientes de uma filial do restaurante mexicano Chi-Chi, afirmou o advogado da vítima no fim da noite de ontem. Frank Rossi, de 50 anos, morreu na quinta-feira em um hospital de Pittsburgh, no Estado americano da Pensilvânia. Os resultados de uma autópsia realizada ontem ainda não estão disponíveis, mas a certidão de óbito menciona a causa da morte como "complicações decorrentes de hepatite A", disse o advogado Richard Urick. Rossi foi uma das pelo menos 660 pessoas que tiveram problemas relacionados com a doença no fim do ano passado. Três pessoas morreram logo em seguida. Segundo pesquisas, a hepatite A foi causada por um tipo de cebola servida no restaurante, situado em um centro comercial a 40 quilômetros de Pittsburgh. Segundo autoridades sanitárias americanas, as cebolas eram provenientes de quatro granjas mexicanas que atuavam como fornecedoras do restaurante.