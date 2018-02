Surto de peste mata 40 pessoas em Madagáscar Um surto de peste matou 40 pessoas na ilha de Madagáscar e outras 119 já foram diagnosticadas com a doença bacteriana desde agosto. A Organização Mundial de Saúde (OMS) disse que uma força-tarefa nacional foi criada para controlar o surto e o custo do projeto atinge cerca de US$ 200 mil. A entidade afirmou também que está trabalhando com a Cruz Vermelha e as autoridades de saúde locais.