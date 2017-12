Suspeita de bomba em avião com destino a Israel Um avião que seguia para Tel Aviv, procedente de Amsterdã, Holanda, fez hoje um pouso de emergência em Bucareste, na Romênia, depois que uma carta foi encontrada alertando sobre a existência de uma bomba na aeronave. Especialistas revistaram o avião e os passageiros, mas não encontraram nenhum explosivo. O avião pertence a uma companhia holandesa que realiza vôos fretados. Os passageiros continuaram a viagem num avião da companhia israelense El-Al para chegar ao país antes da celebração do feriado de Yom Kippur, o Dia do Perdão, que começa neste domingo à noite.