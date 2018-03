Suspeita de corrupção adia eleição para o Senado do Haiti A suspeita de que autoridades eleitorais do Haiti teriam se apropriado de verbas públicas obrigou as autoridades a cancelarem a eleição deste mês para o Senado, disse um funcionário eleitoral na terça-feira. O presidente do conselho eleitoral, Max Mathurin, disse que o primeiro turno da votação, marcado para 25 de novembro, e o segundo turno, em 2 de dezembro, seriam adiados porque o conselho parou de trabalhar enquanto o caso é investigado. "A decisão de marcar uma nova data para a eleição não está mais em nossas mãos. O presidente [René] Préval tem de tomar uma decisão sobre o que será deste conselho eleitoral", disse Mathurin à Reuters. O Haiti mergulhou no caos na época da revolta armada que derrubou o presidente Jean-Bertrand Aristide, em fevereiro de 2004. Uma força da ONU, sob o comando do Brasil, foi enviada para tentar estabilizar o país, o que lentamente acontece, especialmente desde a eleição de Préval, no ano passado. O progresso, porém, é precário, e a miséria deixa muitos haitianos impacientes por resultados mais concretos. Onze das 30 cadeiras do Senado devem ser renovadas neste ano, o que provoca grande disputa entre os partidos. Os senadores têm poder para derrubar ministros e o primeiro-ministro. Por causa do adiamento da eleição, os novos senadores não poderão tomar posse antes de 14 de janeiro, o prazo previsto na Constituição.