Suspeita de defeito atrasa vôo do Concorde para NY O piloto de um avião Concorde da British Airways abortou, neste domingo, a decolagem do vôo 001 com destino a Nova York, devido a um possível problema no motor da aeronave, segundo informou porta-voz da companhia, que pediu anonimato. Cerca de 60 pessoas estavam a bordo do supersônico. Após ser revisado por especialistas, o Concorde decolou com menos de meia hora de atraso e chegou a Nova York sem problemas. A BA e a Air France reiniciaram os vôos com o supersônico neste mês, 15 meses depois do acidente, em julho de 2000, com um dos aviões. O acidente, nos arredores de Paris, deixou 113 mortos.