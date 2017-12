Suspeita de fraude e protestos em eleições na Ucrânia Com 99% dos votos contados, o primeiro-ministro Viktor Yanukovych vai derrotando o líder da oposição Viktor Yushchenko por 49,42% a 46,69%. Como pesquisas de boca-de-urna indicavam que Yushchenko ganharia por larga margem, ele acusa as autoridades ucranianas de fraude. Cerca de 10 mil protestam nesta segunda-feira na principal praça de Kiev contra o governo. O protesto na Praça da Independência foi estimulado por Yushchenko, que convocou uma reunião de emergência do Parlamento. Observadores ocidentais disseram que a eleição presidencial na Ucrânia não cumpre requisitos internacionais de democracia.