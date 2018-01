Suspeita de gripe aviária na França é descartada Uma francesa de 32 anos, que retornou de viagem da Turquia no sábado, foi internada no hospital universitário de Montpellier, no sul da França, com suspeita de estar contaminada com o vírus da gripe aviária. Neste domingo, depois de um dia de isolamento para exames, o Ministério da Saúde afirmou que o resultado para o vírus H5N1 deu negativo. A paciente havia viajado para Tarsus - região turca que não está entre as afetadas pela gripe aviária.