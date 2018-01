Suspeita de pneumonia asiática fecha hospital em Pequim Um dos maiores hospitais de Pequim foi fechado nesta quinta-feira sob suspeita de contaminação pelo vírus da Síndrome Respiratória Aguda Severa (Sars). Pacientes e cerca de 2 mil empregados devem ser transferidos para outros seis hospitais da região, onde serão submetidos a exames. O número de pacientes não foi informado, mas o hospital tem capacidade para mil pessoas. 60 pessoas apresentaram sintomas da doença. Segundo um funcionário do Hospital do Povo, que fica no complexo da Universidade de Pequim, o prédio será desinfetado. Só em Pequim, 39 pessoas já morreram, quatro delas ontem, e outras 750 estão infectadas. O Ministério da Saúde chinês divulgou um novo balanço da doença. Até agora, 110 mortes e pelo menos 2.300 infectados. A Sars, mais conhecida por pneumonia asiática, é uma doença descoberta no sul da China em novembro de 2002. Os sintomas da Sars são febres superiores a 38 graus, tosse e dificuldades respiratórias. Veja o índice de notícias sobre a pneumonia atípica