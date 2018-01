Suspeita de pneumonia virótica em São Paulo Uma jornalista inglesa foi internada nesta terça-feira no hospital Albert Einstein com suspeita de pneumonia virótica. A doença é denominada Síndrome Respiratória Aguda e Grave (SARS, na sigla em inglês) e, se confirmada, será o primeiro caso no Brasil da infecção que vem causando mortes na Ásia e Europa. A secretaria da Saúde confirmou o caso de suspeita.