Suspeitas recaem sobre base de mísseis norte-coreana Os serviços de inteligência sul-coreano e americano detectaram atividades suspeitas em uma das bases de mísseis da Coréia do Norte que podem estar relacionadas com um novo teste deste tipo de armamento. "Responsáveis da inteligência militar detectaram a movimentação de grandes veículos na área de Gitdaeryeong", a maior base de mísseis da Coréia do Norte, segundo fontes do Governo sul-coreano. Tais atividades "não excluem a possibilidade de que se trate de preparativos para a realização de novos testes com mísseis". Em 5 de julho, a Coréia do Norte disparou sete mísseis balísticos de suas bases do nordeste do país. Os projéteis caíram no Mar do Japão e geraram um alerta na região. Um dos mísseis era um Taepodong-2 intercontinental, capaz de atingir alvos nos Estados Unidos. Os outros seis mísseis, de médio e curto alcance, foram disparados de Gitdaeryeong. O Conselho de Segurança da ONU condenou o ato e advertiu a Coréia do Norte sobre as graves conseqüências que este tipo de comportamento pode ter. Até mesmo a China, tradicional aliado do regime norte-coreano, se somou às críticas. Os serviços de inteligência sul-coreanos alertaram sobre a possibilidade de que Coréia do Norte faça em breve novos testes com mísseis ou até mesmo um teste subterrâneo de uma das armas nucleares que possui, com o objetivo de pressionar a Coréia do Sul e os EUA às vésperas da cúpula que estes países realizarão em 14 de setembro. O presidente sul-coreano, Roh Moo-hyun, s reunirá em Washington com o chefe de Estado americano, George W. Bush, para abordar, entre outros assuntos, a atual escalada de tensão em torno da Coréia do Norte.