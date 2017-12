Suspeito da morte de JonBenet Ramsey deixa Tailândia O suspeito do assassinato de JonBenet Ramsey partiu da Tailândia neste domingo num vôo em direção aos Estados Unidos onde é acusado da morte da menina de 6 anos. John Mark Karr, acompanhado por três oficiais americanos, viaja num avião Thai Airways International com desembarque em Los Angeles. O avião decolou do aeroporto internacional Don Muang logo após às 8h. O professor de 41 anos viaja na classe executiva, com assento para janela. Antes de decolar, Karr bebeu uma taça de champanhe que pediu à tripulação e brindou com um dos policiais que o acompanha. O policial bebia suco de laranja. Antes do embarque, Karr conversou amigavelmente com passageiros na área de embarque. Mudança de sexo O professor americano visitou em Bangcoc uma clínica especializada em mudança de sexo. Muitos estrangeiros procuram o país em busca deste tipo de cirurgia para mudarem de sexo de forma rápida e barata. John Mark Karr tinha uma consulta, disse o médico Thep Vechavisit. Ele evitou dar mais detalhes sobre o cliente, mas confirmou que Karr era um dos pacientes da clínica. A clínica oferece cirurgias de implantação de seios, lipoaspiração e mudança de sexo. Bangcoc é conhecida por sua grande população de transexuais.