Suspeito de assassinar cinco prostitutas é preso Um homem foi detido, acusado de envolvimento com o assassinato de cinco prostitutas em Ipswich, no sudeste da Inglaterra, informou nesta segunda-feira a polícia do condado de Suffolk, responsável pelas investigações. O suspeito, de 37 anos, foi preso pela manhã em sua casa em Trimley, no sudeste do país, de acordo com o detetive responsável pelo caso, Stewart Gull, que não forneceu a identidade do detido, mas disse que ele será interrogado ainda nesta segunda-feira. A polícia do condado de Suffolk investiga os assassinatos de Gemma Adams, de 25 anos; Tania Nicol, de 19; Anneli Alderton, de 24; Annette Nicholls, de 29 e Paula Clennell, de 24. Os corpos das cinco prostitutas foram encontrados em um intervalo de apenas dez dias, em diferentes lugares ao redor de Ipswich. Todas as vítimas foram encontradas nuas, sem sinais de violência. Três delas - Nicol, Adams e Nicholls - foram achadas com suas jóias. A morte das cinco prostitutas chocou a população local e obrigou moradores a adotarem novas medidas de segurança. A polícia informou que até o momento recebeu cerca de 10 mil telefonemas e investiga cerca de 50 pessoas. Ao todo, 500 agentes de 31 equipes policiais do país trabalham na investigação dos crimes.