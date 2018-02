Suspeito de ataque em escola de Nevada foi 'abatido'

Segundo a porta-voz do centro médico regional de Renown, Angela Rambo, os dois menores estão em estado crítico. A Sparks Middle School e a Agnes Risley Elementary School, vizinha do local do tiroteio, foram esvaziadas. Ambas as instituições foram fechadas nesta segunda-feira.

O relato do incidente, segundo a polícia, foi registrado às 7h16 no horário local (12h16 de Brasília). A cidade de Sparks fica a leste do Reno. Fonte: Associated Press.