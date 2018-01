Suspeito de ataque em maratona será julgado em Boston A exposição do caso na mídia não colocou em risco o direito do suspeito do ataque na maratona de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, ter um júri imparcial, afirmou um painel federal de recursos. Com isso, as declarações de abertura podem prosseguir na próxima semana na cidade onde as explosões ocorreram há quase dois anos.