Suspeito de atentado em Madri é indiciado pelo 11/9 Um suspeito dos atentados de 11 de março em Madri foi indiciado sob a acusação de ajudar a planejar os ataques de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos. Amer Azizi, fugitivo procurado pelos ataques a bomba contra trens em Madri, também foi indiciado pelo atentados contra as Torres Gêmeas e o Pentágono. O juiz Baltasar Garzón disse que Azizi, um marroquino, ajudou a organizar uma reunião no nordeste da Espanha, em julho de 2001, da qual participaram estrategistas dos ataques contra os Estados Unidos. Azizi já havia sido incluído num indiciamento emitido por Garzón contra Osama bin Laden e outros 34 suspeitos de terrorismo, mas a nova acusação trata especificamente do 11 de setembro.