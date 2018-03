Suspeito de atentados em Bali diz estar pronto para ser mártir Sujeito a uma possível pena de morte na próxima semana, um suspeito-chave dos atentados em Bali disse hoje estar pronto para se transformar em mártir. Em 7 de agosto, Amrozi bin Nurhasyim, de 41 anos, será o primeiro dos quatro principais suspeitos a ser sentenciado pelo planejamento e execução dos atentados a bomba que mataram 202 pessoas, a maioria estrangeiros, em 12 de outubro do ano passado. Hoje, ele se reuniu com seu advogado para uma última consulta antes do veredicto. Ao olhar para os jornalistas presentes ao encontro, sorriu e disse estar pronto para morrer.