Suspeito de atentados no Marrocos é detido na Espanha A polícia espanhola deteve um segundo suspeito de participação nos atentados perpetrados no mês passado contra a cidade marroquina de Casablanca, informou a imprensa local nesta quinta-feira. O cidadão marroquino de 32 anos foi detido na cidade nortista de Vitoria graças a uma ordem internacional de busca e captura emitida pelo Marrocos, prosseguiu a imprensa espanhola. A identidade do suspeito não foi revelada. A polícia de Vitoria não quis fornecer detalhes sobre a captura. Esta foi a segunda prisão efetuada em uma semana na Espanha no âmbito das investigações dos atentados de 16 de maio contra Casablanca, que deixaram 43 pessoas mortas, inclusive 12 militantes suicidas. Na última sexta-feira, um francês de origem marroquina foi detido na cidade espanhola de Algeciras. Autoridades marroquinas já detiveram cerca de 50 suspeitos de envolvimento nos quatro atentados perpetrados em 16 de maio.