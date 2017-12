Suspeito de chacina suicida-se após tiroteio com a polícia Um ex-segurança procurado por uma chacina suicidou-se hoje após uma caçada policial em alta velocidade e uma troca de tiros, em Sacramento, capital do Estado norte-americano da Califórnia. No domingo, ele matou três ex-colegas de trabalho, após ser demitido. Joseph Ferguson, de 20 anos, suicidou-se no interior de um carro roubado depois de fugir de policiais durante uma perseguição de 40 minutos por Rancho Cordova, no decorrer da qual baleou um policial e um pedestre, disse o xerife do condado de Sacramento, John McGinness. Depois de Ferguson supostamente ter feito sua quinta vítima ontem à noite, um policial da Patrulha Rodoviária da Califórnia o viu em Rancho Cordova, nos arredores de Sacramento, e iniciou a perseguição. Ferguson trocou tiros com os policiais durante a caçada e bateu o carro num poste em frente a uma lanchonete, informou a polícia. Ele continuou no carro enquanto as autoridades aguardavam. Quando os policiais se aproximaram, perceberam que ele havia se suicidado, disse McGinness.