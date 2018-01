Suspeito de crime de guerra na Bósnia é detido O coronel Vidoje Blagojevic, que durante a guerra da Bósnia foi comandante de uma brigada sérvia-bósnia estacionada na cidade de Bratunac, próxima a Srebrenica, foi detido hoje, informou o chefe de polícia do município de Banja Luka, Milorand Jacimovic. Segundo fontes militares e policiais, falando na condição de anonimato, Blagojevic é esperado para responder a um julgamento no tribunal de crimes de guerra de Haia (Holanda). As fontes informaram que Blagojevic, que era um engenheiro-chefe do exército bósnio-sérvio, foi detido enquanto chegava para uma reunião, sobre retirada de minas terrestres, que teria com oficiais estrangeiros em Banja Luka. Dois jipes militares britânicos e dois veículos civis cercaram o carro de Blagojevic e levaram o militar. A detenção do coronel ocorreu poucos dias depois que a corte sentenciou o general sérvio-bósnio Radislav Krstic por genocídio, em conexão com atrocidades cometidas em Srebrenica, o local do pior massacre europeu depois da Segunda Guerra Mundial, onde as tropas sérvias-bósnias executaram cerca de 8.000 homens e meninos bósnios muçulmanos em 1995.