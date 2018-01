Suspeito de crime na Suíça perdeu a família em acidente Na noite de 1º de julho de 2002, um avião de passageiros russo e um cargueiro colidiram em pleno ar, sobre o sul da Alemanha. O controlador de vôo que estava em serviço no aeroporto de Zurique, naquela noite, era Peter Nielsen, um dinamarquês de 36 anos. Terça-feira, ele foi assassinado por um desconhecido, esfaqueado em sua casa e diante da mulher. Hoje, a polícia prendeu um homem que perdeu mulher e filho nesse acidente. O promotor Pascal Gossner diz que o homem, de 48 anos, negou o crime. Mas Gossner e a polícia acreditam que o assassinato deve ter sido um ?ato de vingança?. Ele recusa-se a identificar o homem e sua nacionalidade, mas deu a entender que o preso está na Suíça apenas desde o dia 18, seis dias antes do crime. A polícia procurava por um homem de estrutura pesada, entre 50 e 55 anos, falando um alemão de pé quebrado. O assassino fugiu a pé do local do crime. A colisão entre o avião russo e o cargueiro matou 71 pessoas ? 45 delas escolares russos premiados com uma viagem de férias à Espanha. Durante um serviço fúnebre em memória das vítimas, no local da queda, um homem chamava a atenção por seu ar irado ? o mesmo que foi preso hoje. O controlador de vôo, que estava em serviço sozinho na torre de Zurique porque um colega estava no intervalo, deu aviso apenas 44 segundos antes de que o avião da Bashkirian Airlines e o cargueiro DHL estavam muito próximos. Relatórios preliminares sobre o acidente disseram que o controlador determinou que o avião russo descesse, contrariando o sistema anti-colisão a bordo que o avião subisse. O piloto seguiu as instruções do controlador, mandando o jato direto para o cargueiro DHL, que também estava descendo, em obediência a seu sistema interno. Todos morreram no acidente ? os 69 passageiros do avião russo e os dois tripulantes do cargueiro.