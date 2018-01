Suspeito de esquartejar a mulher é capturado nos EUA Um homem suspeito de matar e desmembrar sua mulher foi capturado neste domingo enquanto fugia de investigadores, correndo pela neve no norte do Estado americano de Michigan, disse a polícia. Stephen Grant vinha sendo perseguido desde que a polícia descobriu o que eles acreditavam ser o tronco e outras partes do corpo de sua esposa, Tara Lynn Grant, dentro e ao redor da casa em que moravam no subúrbio de Detroit. Grant foi preso a aproximadamente 360 quilômetros de casa, após buscas aéreas e terrestres feitas por agentes federais e estaduais. Ele não reagiu ao ser capturado, disse o xerife de Macomb County, Mark Hackel. "Ele não estava em condição de correr mais ou obviamente fugir". Segundo o xerife, Grant foi levado ao hospital com sinais de hiportermia. O advogado de Grant, David Griem, disse temer que seu cliente se suicidasse, mas o xerife negou qualquer tentativa de suicídio. Neste domingo, Griem disse que está se retirando do caso. Uma 4x4 que a polícia crê ter sido dirigido por Grant de sua casa foi encontrado no sábado à noite. Um mandado de prisão foi feito acusando Grant de assassinato, exumação e mutilação.