Suspeito de matar Pearl diz que EUA mereceram ataque ao WTC O principal suspeito do assassinato do jornalista americano Daniel Pearl, Ahmed Omar Saeed, afirmou hoje que os "americanos tiveram o que mereciam em 11 de setembro", e alertou: "Muito mais ainda está por vir". Em uma mensagem passada para os seus advogados, Saeed disse que o assassinato de civis pelas forças dos EUA no Afeganistão na última segunda-feira e as operações israelenses nas áreas palestinas funcionarão como combustível para o ódio dos militantes islâmicos para com os americanos. "Diante do ataque bárbaro contra uma cerimônia de casamento no Afeganistão, no qual crianças e mulheres inocentes foram assassinadas, e da demolição de casas na Palestina por tropas israelenses, que também custou a vida de inocentes, os americanos devem estar sabendo que mereceram o que aconteceu em 11 de setembro. Muito mais ainda está por vir", disse Saeed em sua mensagem. Saeed, nascido na Grã-Bretanha e ex-estudante da London School of Economics, é acusado de planejar o seqüestro de Pearl em Karachi, a maior cidade do Paquistão e centro de extremistas religiosos. Saeed e os outros três acusados no caso declararam inocência das acusações de assassinato e terrorismo. Pearl desapareceu em 23 de janeiro último enquanto investigava ligações entre os militantes islâmicos paquistaneses e Richard Reid, o conhecido terrorista que levava uma bomba no sapato. Afegãos Jan Mohammed Khan, governador da província afegã de Uruzgan, onde um bombardeio americano matou dezenas de civis na segunda-feira, alertou hoje sobre a possibilidade de os afegãos se levantarem contra os americanos, caso as tropas dos EUA não parem de assassinar civis em sua caçada a membros fugitivos da Al-Qaeda e do Taleban. "Se os americanos não pararem de matar civis, haverá uma jihad (guerra santa) contra eles em minha província", disse Khan. A província de Uruzgan inclui a vila de Kakarak, onde 25 membros de uma família que celebravam um casamento foram assassinados no bombardeio americano do início desta semana. No total, 44 afegãos foram mortos e 120 ficaram feridos nos ataques de segunda-feira contra Kakarak e quatro outras vilas. Oficiais afegãos disseram que foram informados por militares americanos que aviões dos EUA foram atacados por baterias antiaéreas do local onde era realizada a festa. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, telefonou hoje ao presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, para expressar sua simpatia pelos familiares das vítimas, informou a porta-voz da Casa Branca, Claire Buchan. O ataque, no entanto, claramente balançou as relações entre o Afeganistão e os militares americanos, que ainda caçam por membros da Al-Qaeda e do Taleban oito meses depois que a milícia abandonou Cabul após intensos bombardeios. O porta-voz militar dos EUA, coronel Roger King, disse que investigadores americanos encontraram uma caixa cheia de bombas e pelo menos uma arma escondida em um veículo na área. Ele se recusou, no entanto, a identificar a arma e a localização exata onde ela foi encontrada. Oficiais americanos garantiram que nenhuma arma foi encontrada no local onde era realizada a festa de casamento. Entretanto, os afegãos que habitam a área negam as alegações americanas. A festa de casamento era realizada por uma família próxima a Karzai, que, inclusive, apoiou sua batalha contra o Taleban no ano passado. "Nós condenamos este bombardeio", disse Khan. ?Foi um ataque intencional contra civis. Não é justo atacar uma festa de casamento". Ele disse também que sua província estava "furiosa" com os americanos.