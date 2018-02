Suspeito de ter sido treinado pela Al-Qaeda é detido nos EUA As autoridades americanas detiveram um homem de origem jordaniana suspeito de ter sido treinado em campos da Al-Qaeda - a rede de terror comandada pelo xeque saudita Osama bin Laden - no Afeganistão. Com ele, foram encontrados US$ 12 milhões em cheques falsos. "A chance de a Al-Qaeda estar tentando introduzir essa quantidade de dinheiro nos Estados Unidos para fins operacionais deixou muita gente realmente alarmada", comentou uma fonte ligada à Casa Branca, que pediu anonimato. "Não sabemos o que o suspeito estava tramando. Ele estava chegando da Indonésia e trazia consigo US$ 12 milhões em cheques falsos. Nasceu na Jordânia e sua família é da Chechênia. Há muitas coisas obscuras para se investigar", comentou a fonte. O FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, não confirmou se o jordaniano pertence à Al-Qaeda. Os EUA vincularam guerrilheiros muçulmanos da Indonésia à organização dirigida por Bin Laden, acusado de ser o mentor dos atentados de 11 de setembro em Washington e Nova York.