Suspeito é detido por oito meses sem advogado nem juiz nos EUA Nabil Almarabh, um taxista de Boston detido depois dos atentados de 11 de setembro sob suspeita de ser um terrorista, ficou preso e isolado por oito meses sem possibilidade de ver um advogado nem de comparecer diante de um juiz. Almarabh foi levado diante de um magistrado em 11 de maio último pela primeira vez depois de sua detenção, em 18 de setembro de 2001, sob a acusação de violar as leis de imigração. No entanto, caso o delito seja efetivamente comprovado, a pena máxima prevista seria inferior ao tempo em que ele já passou na prisão. O caso de Almarabh provocou a ira dos ativistas por direitos civis e do mundo legal americano. Para muitos, este seria mais um exemplo de como o governo do presidente George W. Bush passou a violar os direitos de centenas de pessoas, a maioria de origem árabe, depois do 11 de setembro. O taxista, um kuwaitiano com nacionalidade síria, foi detido como "testemunha material", segundo a fórmula utilizada pelo Departamento de Justiça dos EUA para deter os suspeitos de terrorismo - norma esta declarada ilegal há dois meses por um juiz da Manhattan.