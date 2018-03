Suspeito procurado por explosões no Texas se mata durante perseguição policial

AUSTIN, EUA - Um suspeito procurado por ataques com pacotes-bomba em Austin, no Texas, morreu na madrugada desta quarta-feira, 21, ao explodir o veículo no qual estava no momento em que as autoridades se preparavam para detê-lo, informou a polícia.

"O suspeito morreu", disse o chefe de polícia de Austin, Brian Manley. Ele acredita que a pessoa em questão é responsável pelas cinco explosões que deixaram dois mortos e vários feridos no Texas desde o dia 2 de março, provocando grande inquietação entre os moradores do Estado.

A polícia rastreou o carro do suspeito até um hotel nas proximidades de Austin. Enquanto os agentes esperavam a chegada de equipes táticas, o suspeito começou a se afastar do veículo.

Quando os policiais pretendiam impedir seu avanço e prendê-lo, o homem detonou uma bomba dentro do carro e morreu, explicou Manley. O chefe de polícia afirmou não conhecer as motivações do suspeito, que foi descrito como um homem de 24 anos.

As explosões começaram com pacotes deixados nas portas de algumas casas, e continuaram com uma bomba aparentemente ativada por uma armadilha, no domingo, e dois pacotes que explodiram em uma unidade da FedEx na terça-feira. / AFP e REUTERS