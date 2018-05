Suspeitos confessam atentado que matou 12 na Bielo-Rússia

Atualizado às 15h30

MINSK - O presidente da Bielo-Rússia, Alexander Lukashenko, disse nesta quarta-feira, 13, que os três homens detidos por suspeita de realizar um atentado à bomba que matou 12 pessoas na capital Minsk, na segunda-feira, confessaram ser os autores do crime.

''Nós já sabemos quem cometeu esse ato terrorista e como'', afirmou o líder bielo-russo. ''A única coisa que não sabemos é o porquê'', acrescentou Lukashenko, durante um pronunciamento transmitido pela televisão. Nenhum grupo reivindicou a autoria do suposto atentado, que o governo definiu como um ato terrorista. As prisões dos acusados se deram na terça-feira, 12, ''sem barulho, tiros ou perturbações'', afirmou o presidente.

A bomba usada no atentado havia sido recheada com pregos e explodiu na estação de metrô Oktyabrskaya durante o horário do rush na segunda-feira à noite. Pelo menos 126 pessoas ficaram feridas.

Confissões

De acordo com Lukashenko, as confissões foram feitas às cinco da manhã desta quarta-feira. Segundo o vice-promotor-geral do país, Andrey Shved, os suspeitos são bielo-russos.

Ele afirmou que imagens do circuito interno de TV mostram um deles deixando uma bomba perto de um banco do metrô e, pouco depois, apalpando algo em seu bolso. Em seguida, ouve-se uma explosão. Autoridades do país dizem que a bomba foi detonada por controle remoto.

Lukashenko, contra o qual pesam inúmeras denúncias de abusos de direitos humanos, pediu à promotoria-geral que conduza interrogatórios com líderes da oposição que poderiam ter ligação com os atentados.

Dissidentes chamam Lukashenko, que está no poder desde 1994, de ''o último ditador da Europa''. Protestos contra o seu governo tiveram início em dezembro deste ano, após contestadas eleições presidenciais vencidas por ele.

