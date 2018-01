Suspeitos da explosão de navio americano fogem no Iêmen Dez suspeitos do atentado contra o destróier americano USS Cole fugiram hoje da prisão na cidade portuária de Áden, no Iêmen. Entre os fugitivos está o líder do grupo, Jamal al-Badawi. O ataque ao USS Cole ocorreu no dia 19 de outubro de 2000, deixando 17 marinheiros norte-americanos mortos, e foi atribuído à rede terrorista Al Qaeda, de Osama bin Laden. Autoridades do governo do Iêmen não explicaram como ocorreu a fuga, mas afirmaram que uma ampla operação de recaptura estava em andamento. Fotografias dos fugitivos foram distribuídas para a polícia e fontes da inteligência.