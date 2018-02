Suspeitos de ataque em Boston são irmãos, dizem fontes

Um dos suspeitos foi identificado como Tamerlan Tsarnaev, de 26 anos, morto durante um confronto com a polícia em Watertow nome n, informou um policial.

A polícia continuava a procurar o segundo suspeito, identificado como Dzokhar Tsarnaev, de 19 anos. Os dois são suspeitos pela morte de um policial durante a noite no campus do Massachusetts Institute of Technology (MIT).

O tio dos suspeitos, Ruslan Tsarni, morador de Motgomery Village, em Maryland, disse à Associated Press que os dois viviam juntos perto de Boston e que estavam nos Estados Unidos havia cerca de dez anos. Segundo o tio, os irmãos foram juntos para os Estados Unidos e vinham de uma região russa próxima à Chechênia.

A caçada a Dzokhar Tsarnaev fez com que as autoridades fechassem instalações públicas na área de Boston. O governador de Massachusetts, Deval Patrick, pediu que as pessoas busquem se abrigar e permaneçam em locais fechados. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.