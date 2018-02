Suspeitos de matar militante vão para lista da Interpol A Interpol incluiu hoje 11 suspeitos do assassinato de um líder do Hamas em Dubai na sua lista de pessoas mais procuradas. A agência policial internacional afirmou que emitiu notificações vermelhas, seu nível de alerta mais alto, a seus países-membros do mundo todo por "11 indivíduos procurados internacionalmente que foram acusados pelas autoridades dos Emirados Árabes Unidos/Dubai de coordenar e cometer o assassinato".