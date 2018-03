Suspeitos de seqüestrarem soldados dos EUA são presos no Iraque Forças norte-americanas prenderam três iraquianos suspeitos de seqüestrarem dois soldados dos EUA no norte de Bagdá, no Iraque, informou o sargento do Exército norte-americano Patrick Compton. A prisão acontece horas depois que helicópteros e tropas dos EUA fizeram uma busca no deserto iraquiano, mas não encontraram os desaparecidos. Os dois soldados estavam no posto de observação no povoado de Balad, no norte de Bagdá, quando desapareceram. O Pentágono informou que o carro dos soldados também não foi encontrado. Morte - Na manhã desta sexta-feira, em Najaf, 160 km ao sul de Bagdá, um soldado norte-americano morreu e outro ficou ferido em uma emboscada. No noroeste de Bagdá, um explosivo foi detonado perto de um caminhão do Exército dos EUA. Testemunhas disseram que vário soldados feridos foram resgatados por um helicóptero.