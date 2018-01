Suspeitos de tentar explodir aviões em pleno vôo não serão julgados antes de 2008 Suspeitos de participação num complô para explodir aviões na rota entre Grã-Bretanha e Estados Unidos utilizando explosivo líquido não serão julgados antes de 2008 devido à grande quantidade de evidências originárias de diferentes partes do mundo que precisa ser examinada, disseram nesta segunda-feira promotores. Assim, o mundo terá de esperar por mais quase dois anos para ter dados suficientes para avaliar se a Polícia Metropolitana de Londres tinha razão quando anunciou que havia abortado um plano terrorista em escala inimaginável, o maior desde 11 de setembro de 2001. Advogados e especialistas em inteligência concordam que são inevitáveis adiamentos em julgamentos de casos de terrorismo devido à complexidade das evidências e aos inquéritos promovidos em diferentes regiões do globo - mas argumentam que a retenção de informação-chave por períodos prolongados pode comprometer a confiança do público na polícia e no governo. E manter um suspeito em uma prisão de segurança máxima e depois descobrir que ele é inocente também é algo sério, acrescentaram. Os oito homens acusados de conspiração para cometer assassinato e de preparação para cometer terrorismo participaram de uma audiência judicial nesta segunda-feira e ouviram de promotores que não devem enfrentar um julgamento até 2008. O promotor Colin Gibbs disse na Corte Criminal Central de Londres que não haverá julgamento antes de janeiro de 2008. Os oito, todos muçulmanos britânicos, participaram da audiência por videoconferência e nenhum pediu liberdade sob fiança. O juiz determinou que eles continuem sob custódia até uma nova audiência em 18 de setembro.