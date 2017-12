Suspeitos de terrorismo são detidos na Flórida A polícia da Flórida (EUA) deteve hoje três homens de origem árabe em dois veículos na rodovia interestadual 75, no sul do estado, que aparentemente planejavam uma atentado terrorista. Oficiais isolaram um trecho de 30 quilômetros da estrada, conhecido como Alligator Alley, principal auto-estrada a partir de Naples até Fort Lauderdale atravessando o parque Everglades, ao sul da Flórida. Cães farejadores alertaram as autoridades para material explosivo em ambos veículos, mas nada foi encontrado imediatamente. Os três homens foram detidos para investigação e já se sabe que não são fugitivos. As autoridades declararam estado de alerta na Flórida após receberem uma denúncia de que haveria um atentado em Miami. Uma mulher do estado da Geórgia teria ouvido uma conversa entre três homens que estariam planejando um ataque. Segundo ela, eles conversavam sobre grande quantidade de explosivos e diziam que os americanos chorariam o 13 de setembro. A polícia interceptou os carros no começo da madrugada e a pista permanece fechada.