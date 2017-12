Suspeitos em plano para explodir aviões encontraram-se com membro da Al-Qaeda Agentes da inteligência paquistanesa prenderam sete pessoas suspeitas de envolvimento com o suposto plano para derrubar jatos comerciais em pleno vôo, desmantelado na quinta-feira pela polícia do Reino Unido, e disseram que há uma conexão da Al-Qaeda no caso. Entre os detidos pelas autoridades paquistanesas, dois seriam cidadãos britânicos. A informação parece confirmar uma reportagem publicada no site da rede de TV americana CNN, segundo a qual funcionários ingleses e americanos informaram que o paquistanês Matiur Rehman - descrito como um perito em explosivos e que está em liberdade - teria se encontrado com dois dos suspeitos de envolvimento no plano britânico. Ainda segundo a emissora, os funcionários, que ainda investigam a participação da Al-Qaeda no plano, não sabem se Rehman teve participação no plano. Em pronunciamento, o ministro do Interior paquistanês, Aftab Khan Sherpao, disse que as prisões foram feitas a partir de informações repassadas pelos serviços secretos britânicos. O ministro afirmou também que as detenções no Paquistão desencadearam as prisões realizadas na Grã-Bretanha na noite do dia 9 e madrugada do dia 10. Sherpao classificou o britânico Rashid Rauf como um "membro chave" do grupo preso no Paquistão. Segundo ele, Rauf possui ligações com a Al-Qaeda. "Nós o prendemos em uma área de fronteira e compartilhamos a informação com as autoridades britânicas, o que levou as prisões posteriores". Texto atualizado às 14h38