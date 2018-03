Suspeitos no caso do franco-atirador são presos A polícia de Maryland, nos EUA, prendeu na madrugada desta quinta-feira dois homens suspeitos de terem conexões com o franco-atirador que já matou 10 pessoas nos arredores de Washington. Os dois foram detidos enquanto dormiam no carro em um posto de gasolina próximo a rodovia Interestadual 70, no condado de Frederick, em Maryland, informou a rede de TV CNN. Ainda não foram anunciadas as identidades dos detidos. O polícia recebeu uma chamada dizendo que dois homens estavam dentro um Carro Chevrolet Caprice, ano 1990, com placas do estado de Nova Jersey. Vários policiais que estavam na região, cerca de 50 km ao noroeste de Washington, foram enviados até o local indicado. A prisão acontece horas depois de a polícia ter expedido um mandado de prisão contra John Allen Mohamed, que serviu o país na Guerro do Golfo, em 91. Na última coletiva do chefe da polícia do condado de Montgomery, Charles Moose, foi informado que o suspeito estaria circulando em um Chevrolet Caprice, de Nova Jersey.