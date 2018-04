Suspeitos são detidos e refém é recuperado no Iraque

As Forças de Segurança iraquianas e americanas detiveram 27 supostos insurgentes e resgataram uma pessoa que se encontrava seqüestrada em um cativeiro, em suas últimas operações na província de Ninawa, no norte do Iraque. Além disso, as tropas descobriram quatro arsenais de armas na mesma província, segundo informaram fontes da Divisão Multinacional Norte que opera neste área. Em comunicado, o porta-voz de um destacamento militar americano, o comandante Daniel J. Meyers, disse que este é o momento para que tanto as forças de segurança como os habitante de Mossul enfrentem o "monstro" do terrorismo e detenham a violência que sacode esta região do norte do Iraque. O Exército dos EUA e o iraquiano tentam eliminar o foco de insurgência na província de Ninawa e sua capital Mossul, destacados redutos da Al Qaeda.