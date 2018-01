Suspensas buscas em naufrágio na Noruega Grupos de resgate suspenderam as buscas por 15 tripulantes desaparecidos de um cargueiro que naufragou na costa da Noruega, ao considerar que os homens, em sua maioria de nacionalidade filipina, seguramente morreram. O chefe da operação de resgate, Trygve Sveen, disse à Associated Press duvidar que haja sobreviventes na embarcação afundada. "O resgate foi suspenso. Não há esperança de que haja sobreviventes sob a água", disse. Hoje um cadáver foi encontrado, elevando para três o número oficial de mortos. O cargueiro MS Rocknes, que levava uma tripulação de 29 pessoas e o capitão de nacionalidade norueguesa, afundou em um estreito braço de mar entre a ilha de Bjoroey e a costa ocidental da Noruega. O barco estava carregado com pedra e se dirigia a Emden, na Alemanha. Uma investigação foi aberta para determinar as causas do naufrágio.